29 декабря 2023, 09:00
Новые взрывы раздались в Киеве
Мэр Киева Кличко: в городе снова раздались взрывы
В Киеве снова прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.
«Интенсивно работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.
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Позже глава города добавил, что в Подольском районе горит складское помещение. Все оперативные службы работают на месте.
Кличко также сообщал о взрывах в столице Украины в 08:34. По данным депутата Рады Максима Бужанского, их было не менее восьми. В Киевской области с 06:47 звучат сирены воздушной тревоги.
В Киевской области оповещения начались в 06:47. В период до 07:05 воздушная тревога распространилась на все регионы Украины. Сейчас сирены по-прежнему звучат по всей стране, а также на подконтрольной Украине части территорий Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
В ночь на 29 декабря взрывы звучали в Харькове и Львове, Одессе и Одесской области, в Николаеве. Во Львове загорелся объект критической инфраструктуры - какой именно, власти города не уточнили.
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
Украина
ПВО
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