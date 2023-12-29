Важное 29 декабря 2023, 09:00 Новые взрывы раздались в Киеве Мэр Киева Кличко: в городе снова раздались взрывы

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В Киеве снова прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Интенсивно работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.

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Позже глава города добавил, что в Подольском районе горит складское помещение. Все оперативные службы работают на месте.

Кличко также сообщал о взрывах в столице Украины в 08:34. По данным депутата Рады Максима Бужанского, их было не менее восьми. В Киевской области с 06:47 звучат сирены воздушной тревоги.

В Киевской области оповещения начались в 06:47. В период до 07:05 воздушная тревога распространилась на все регионы Украины. Сейчас сирены по-прежнему звучат по всей стране, а также на подконтрольной Украине части территорий Херсонской и Запорожской областей и ДНР.

В ночь на 29 декабря взрывы звучали в Харькове и Львове, Одессе и Одесской области, в Николаеве. Во Львове загорелся объект критической инфраструктуры - какой именно, власти города не уточнили.