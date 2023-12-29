Мир 29 декабря 2023, 00:44 Серия взрывов прогремела в Одессе и Одесской области РИА «Новости»

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Взрывы продолжают раздаваться в Одессе и Одесской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

Первый взрыв жители региона услышали 28 декабря в 23:50. Спустя полчаса появились сообщения о новых хлопках в Ильичевске, Теллодаре и Беляевке. Затем взрывы прогремели в областном центре.

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Региональные власти сообщили о работе установок противовоздушной обороны.

Кроме этого, взрывы прогремели в Николаеве.

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены гудят в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Накануне, 28 декабря, около 20:00 взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне. Глава городской военной администрации Роман Мрочко призвал местных жителей держаться подальше от окон и проявлять осторожность.