29 декабря 2023, 07:25
Власти подтвердили два взрыва во Львове и шесть в Харькове
Взрывы произошли во Львове и Харькове
Ночью 28 декабря в нескольких украинских городах прогремели взрывы. Глава администрации Львова Андрей Садовой объявил в своем Telegram-канале о двух ударах с воздуха.
Около шести часов утра он сообщил о первом взрыве и двух воздушных целях над Львовом. Через несколько минут Андрей Садовой подтвердил два прилета.
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«Имеем информацию о двух прилетах во Львове. <…> Оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах», — написал он.
Львов атаковали при помощи беспилотников, заявил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. Система ПВО сработала в Яворовском районе и столице региона.
Зафиксировали повреждения в Одессе и Черкассах. В Харькове прогремели не меньше шести взрывов.
«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов», — заявил глава администрации Игорь Терехов.
В контролируемом киевским режимом городе Херсоне слышали громкие хлопки 28 декабря. Власти сообщали об ударах по Днепровскому району.
Взрывы
Украина
Харьков
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