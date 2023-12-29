Мир 29 декабря 2023, 08:33 Мэр Львова объявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры Мэр Львова Садовой: на объекте инфраструктуры города произошел пожар Unsplash

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Возгорание произошло во Львове на западе Украины. Пожар зафиксировали на объекте критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, сообщило издание «Зеркало недели».

«Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове», — отметил он.

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В городе также объявили воздушную тревогу. По словам Садового, на объект прибыли оперативные службы, которые занимаются тушением пожара.

Ранее взрывы прогремели в Черноморске и Одессе. В Одесской области прозвучали сирены воздушной тревоги.

В ночь на 6 декабря ВСУ ударили по порту в Феодосии. Из-за атаки получил повреждения корабль «Новочеркасск». По словам главы парламента Республики Крым Владимира Константинова, удар украинских военных нанес инфраструктуре города минимальный ущерб. Он добавил, что Феодосия оперативно справится с устранением повреждений.