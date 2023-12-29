Важное 29 декабря 2023, 08:37 Кличко сообщил о взрывах в Киеве Мэр Кличко: в Киеве раздались взрывы

Читать 360tv в

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

Он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Реклама

Депутат Рады Максим Бужанский насчитал не менее восьми взрывов, однако заявил, что «уверен в ПВО».

Судя по карте воздушных тревог, сирены звучат не только в Киевской области, но и на всей территории Украины, а также на подконтрольной ей части территорий Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

В Киевской области оповещения начались в 06:47. С 06:31 до 07:05 воздушная тревога охватила все регионы страны.

Ночью шесть взрывов раздалось в Харькове, еще два — во Львове. Серия взрывов прогремела также в Одессе и Одесской области и Николаеве. Сработали средства противовоздушной обороны. Позже стало известно, что во Львове случился пожар на объекте критической инфраструктуры. На место прибыли представители оперативных служб.