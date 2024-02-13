Эксклюзив 13 февраля 2024, 11:59 Новое обострение на границе Армении и Азербайджана связали с желанием надавить на Россию Военный эксперт Кошкин: ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась Минобороны Азербайджана

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в открытии огня на приграничной территории. Между ними после конфликта в Нагорном Карабахе сохранилась напряженность, а ее обострение выгодно третьим странам — противникам России, заявил «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Прежде всего, надо отметить, что напряжение все-таки остается. Последствия тяжелых боев так быстро не уходят. Более того, там идет важный процесс демаркации и демилитаризации границы. Он всегда вызывает претензии одной стороны к другой и наоборот», — объяснил он.

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Специалист назвал новые перестрелки следствием операции 2023 года. Андрей Кошкин заявил, что поступившая от Армении и Азербайджана информация, с одной стороны, противоречивая, а с другой отразила атмосферу на границе.

Не думаю, что это приведет к чему-то серьезному, и не хотелось бы. Но напряжение, конечно, надо снимать. Россия имеет весьма важную стабилизирующую роль и делает все для того, чтобы не допустить возрастания обострения. Андрей Кошкин

Андрей Кошкин призвал к дипломатическому решению разногласий. Он напомнил о встрече лидеров стран СНГ, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки.

«Политико-дипломатическим способом надо решать задачи, а не обострением ситуации. Думаю, приход других государств, заинтересованных в том, чтобы обострить ситуацию и додавить Россию с Северного Кавказа, является в значительной степени причиной обострения ситуации», — сказал он.

Минобороны Армении заявило об обстреле в районе Неркин Ханда и гибели двух человек. Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что первыми стреляли армянские военные, а она провела операцию «Возмездие».