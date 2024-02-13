13 февраля 2024, 10:48
Азербайджан ответил на обстрел Армении военной операцией
Азербайджан провел военную операцию в ответ на обстрел Армении
Власти Азербайджана в ответ на обстрел Армении провели военную операцию на границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).
Операцию под названием «Возмездие» провели во вторник, 13 февраля.
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«В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении», — указали в ведомстве.
Пост находился в районе населенного пункта, откуда накануне Вооруженные силы Армении обстреляли позиции войск Госпогранслужбы. В результате атаки ранение получил азербайджанский военнослужащий.
В ГПС уточнили, что личный состав армянского боевого поста понес серьезные потери.
Минобороны Армении сообщало, что Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по пограничникам 13 февраля в 05:30 по местному времени. В результате атаки погибли два человека.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на армянское оборонное ведомство, уже в 08:30 по московскому времени азербайджанская сторона прекратила огонь. Накануне Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций на Зангеланском направлении.
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