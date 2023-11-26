Мир 26 ноября 2023, 14:38 Планы Запада по вытеснению России из Карабаха раскрыли в Кремле Песков заявил, что Запад пытается вытеснить Россию из Карабаха РИА «Новости»

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Западные страны проводят политику по вытеснению России из Нагорного Карабаха, но другого гаранта мира в регионе нет. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Подобную борьбу вели еще пять лет назад, но с надетыми масками. Сейчас их сбросили, поэтому борьба идет с открытым забралом, напрямую в лоб. Ряд западных стран по-прежнему стремится дестабилизировать обстановку вокруг Карабаха. Это привело к тому, что Азербайджан указал на их однобокую позицию», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что в этом регионе никто не способен играть роль гаранта стабильности и мира, кроме России.

«А нас оттуда пытаются вытеснить, мы знаем про это. Но Россия продолжит свои усилия», — добавил пресс-секретарь.

В начале ноября Минобороны сообщило об очередной ротации российских миротворцев на территории Карабаха. В США заявляли, что намерены добиться ухода контингента с этой территории и предложить другую альтернативу.