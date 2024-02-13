13 февраля 2024, 07:38
Армения обвинила войска Азербайджана в обстреле
Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном
Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским пограничникам. Погибли два человека, сообщило Минобороны Армении.
Огонь из стрелкового оружия, по информации ведомства, открыли 13 февраля в 05:30. Армения заявила, что обстрел устроили ВС Азербайджана. Они атаковали позиции военных.
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«В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», — сообщила пресс-служба.
Минобороны Азербайджана не комментировало произошедшее.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении, провести демилитаризацию границы и ввести контроль над вооружениями. Он заявил, что рассчитывает на взаимные гарантии отсутствия территориальных претензий. Азербайджан отверг предложения.
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Обострение в Нагорном Карабахе
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