Мир 11 января 2024, 11:51 Азербайджан выступил против делимитации границы с Арменией по картам 1970-х годов Азербайджан отверг предложение Армении по делимитации границы President of Armenia

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Азербайджан не согласен с предложением Армении по делимитации границы двух стран на основании карт 1970-х годов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на азербайджанского президента Ильхама Алиева.

«Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология», — сказал он.

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Однако по словам Алиева, при выборе хронологической методологии следует работать только с картами начала XX века. Президент призвал создать экспертные группы, которые определят границу, поскольку на данный момент она имеет условный характер.

В конце декабря глава МИД Азербайджана не исключил, что встретится с армянским коллегой на границе двух стран. Он напомнил, что делимитационные комиссии неоднократно проводили там встречи.