Военные Афганистана бросили технику на мосту по пути в Узбекистан. Видео

Хайратонский мост через Амударью, связывающий Афганистан и Узбекистан стал настоящим кладбищем автомобилей и военной техники сбежавших от талибов* военных. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных кадрах видно, что беженцы бросили свои автомобили и пошли пешком в Узбекистан.

Точно такая же ситуация на переправе складывалась вчера, когда уехавшие из Афганистана военные и чиновники не могли проехать по мосту, так как власти Узбекистана перекрыли свою часть переправы, отказавшись пустить к себе беженцев. Но если вчера люди еще ждали, то сегодня мост пуст, а машины брошены.

По данным министерства иностранных дел Узбекистана, в минувшую субботу на границе задержали группу из 84 афганских военных. Раненым оказали медицинскую помощь, для остальных организовали временное убежище.

Но после этого потоки людей не остановились. На афганской части моста, соединяющего афганский Хайратон и узбекский Термез» остановилось огромное количество военнослужащих правительственных войск Афганистана. Дипломаты ведут переговоры с Кабулом о возвращении беженцев обратно.

Пограничные войска Узбекистана перевели в режимы усиленного режима. В Термезе развернули оперативный штаб для решения проблемы с беженцами. Бегство афганских военных и чиновников началось после того, как войска «Талибана»* захватили Кабул. Политическое крыло радикального движения объявило, что сформирует новое правительство.

*«Талибан» радикальная террористическая группировка, запрещенная в России