Талибы* приостановили вылеты из Кабула

Террористическая группировка «Талибан»* объявила о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. Боевики подошли вплотную к последнему месту, где оставались военные США.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Талибы* подошли вплотную к аэропорту Кабула. Для разгона собравшихся там людей талибы несколько раз стреляли в воздух», — сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее о стрельбе рядом с аэропортом сообщало издание Elbalad.

По данным CNN, несколько часов назад в Афганистане приземлились два военных самолета Франции. Спецназ страны готовится к эвакуации французских граждан и работников посольств.

В воскресенье, 15 августа, талибы* вошли в Кабул и без боя захватили здание правительства, объявив себя новой властью. Президент Афганистана сложил с себя полномочия и улетел из страны. Тысячи афганцев на следующий день приехали в аэропорт Кабула, в единственное место, где остались военные США, в надежде пересечь границу на иностранном самолете.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.