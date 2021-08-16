По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались проникнуть в самолеты, чтобы сбежать из страны после прихода к власти запрещенного в России движения «Талибан»*. Точная причина их смерти пока не известна.

О человеческих жертвах сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. По словам одного свидетеля, он видел тела пяти человек, которые сложили в автомобиль. Другой рассказал, что люди могли погибнуть во время давки или же их застрелили.

Стрельбу в воздух устроили американские военные, которые пока контролируют аэропорт. Это произошло в тот момент, когда стало известно, что все коммерческие рейсы отменены, и толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Официально гибель мирных жителей пока не подтвердили. Представитель «Талибана»* сегодня заявил, что в Афганистане завершена 20-летняя война, это было главной целью движения. В ближайшее время боевики собираются объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.