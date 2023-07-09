09 июля 2023, 12:29
Решение Байдена по Украине раскритиковали в конгрессе
Член конгресса Грин: отправка ВСУ кассетных бомб плохо закончится для США
Передача украинской армии кассетных боеприпасов плохо закончится для США. С таким прогнозом на своей странице в Twitter выступила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
«Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов», — отметила она.
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Конгрессвумен подчеркнула, что это в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и интересам национальной безопасности,
По ее словам, США могут оказаться втянуты в нежелательную войну с ядерной державой — Россией.
Грин обратила внимание, что роль США должна заключаться в прекращении конфликта и мирных инициативах за столом переговоров.
Ранее журналист американского телеканала Sky News Марк Стоун назвал возможные риски из-за поставок Украине кассетных бомб. Он напомнил, что это оружие запрещено в большинстве стран из-за опасности, которую представляют неразорвавшиеся суббоеприпасы.
США
Оружие
Украина
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