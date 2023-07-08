Мир 08 июля 2023, 15:24 Передачу кассетных боеприпасов Украине сочли военным преступлением Пушилин заявил о причастности Байдена к преступлениям ВСУ после решения о кассетных бомбах РИА «Новости»

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Решение о передаче украинским военным кассетных боеприпасов сделало президента США Джо Байдена соучастником военных преступлений. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что против такого шага американского лидера отговаривали главы стран — союзников по НАТО, генеральный секретарь ООН, правозащитные организации и даже его соратники по Демократической партии. Но все оказалось бесполезно, и Байден стал соучастником преступлений против мирного населения, как украинские боевики.

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«Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям республик, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать. А теперь президент США открыто расписывается в своем участии в военных преступлениях», — заявил Пушилин.

Применение кассетных боеприпасов на поле боя вызвало критику генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявил его представитель Фархан Хак. Он напомнил, что существует конвенция, которая запрещает использование этих видов вооружений в связи с большой опасностью для мирного населения.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о передаче кассетных боеприпасов Украине приняли из-за нехватки обычных снарядов у ВСУ и невозможности компенсации этого дефицита. По его словам, такой шаг дался ему непросто.

Представители Демократической партии в конгрессе США выступили против передачи Украине этих видов вооружения. Они внесли на рассмотрение поправку в закон о полном запрете передачи кассетных боеприпасов в другие страны.