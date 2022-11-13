Мир 13 ноября 2022, 08:52 «Не дождались». Саммит в Камбодже стартовал без участия Байдена Представитель МИД Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена РИА «Новости»

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Восточноазиатский саммит стартовал с конфуза. Организаторы не стали дожидаться прибытия опаздывающего президента США Джо Байдена и начали мероприятие без него. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, американский лидер задержался по неизвестной причине.

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«Не дождались. Ждали 30 минут. Саммит в Камбодже начали без Байдена», — написала Захарова.

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Дипломат пошутила, что Камбоджу не стоит путать с Колумбией. Так она намекнула на недавнюю оговорку Байдена, перепутавшего эти страны.

Также на Восточноазиатский саммит прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее пользователи соцсети Twitter обратили внимание на разницу приема Байдена и Лаврова в столице Пномпень. Главе российской дипломатии подали к самолету трап с красной дорожкой, а Байдену пришлось спускаться по обычному трапу.

Политолог Юрий Светов в беседе с «360» предположил, что Байден на саммите попытается перетянуть на сторону США страны Юго-Восточной Азии в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.