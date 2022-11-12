Эксклюзив 12 ноября 2022, 12:26 Россия не даст шанса США перетянуть страны АСЕАН на свою сторону Политолог Светов объяснил цели визита Лаврова и Байдена в столицу Камбоджи РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джо Байден прибыли в столицу Камбоджи, чтобы принять участие в разных мероприятиях. Министр иностранных дел РФ посетит Восточноазиатский саммит. Глава Белого дома выступит на саммите АСЕАН — США. Политолог Юрий Светов в беседе с «360» объяснил, зачем Лавров и Байден приехали в Пномпень.

«Байден прилетел в Камбоджу с определенными целями. Это попытка повлиять на страны АСЕАН, чтобы они все-таки присоединились если не к антироссийским санкциям, то хотя бы к принятию потолка цен на нефть, который вводится 5 декабря. Мне кажется, что Камбоджу, которая сейчас неплохо развивается, американцам не удастся перекинуть на свою сторону. Все-таки в этой стране не забыли американские бомбардировки во время вьетнамской войны», — отметил политолог.

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В этом вопросе Россия, подчеркнул Светов, не должна пропускать США вперед, отстаивая свои интересы в отношениях с членами АСЕАН.

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«Мы тоже совершаем поворот в Азиатско-Тихоокеанский регион. Европа закрывается для контактов и торговли с нами. Это вынуждает Россию искать других союзников и рынки сбыта. Вспомним вьетнамскую войну, которая оказала огромное влияние. Мы-то этим странам помогали: и Камбодже, и Лаосу, и Вьетнаму. А потом от этого как-то взяли и ушли. А американцы, наоборот, активно лезли. В итоге они наладили отношения даже с Вьетнамом, который сейчас активно развивается. Но нам надо не упускать тот дружественный настрой, который есть у членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — подчеркнул политолог.

Светов коснулся и возможного диалога Лаврова и Байдена на встрече в Пномпене. Последний от нее публично отказался.

«Диалог исключать нельзя. <...> Но поскольку какие-то контакты идут, разговор возможен. Но не об Украине, конечно, а о том, что сейчас американцев волнует. Это, прежде всего, судьба договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, действие которого заканчивается», — заключил политолог.