Мир 12 ноября 2022, 20:44 Байден снова ошибся и назвал Колумбию Камбоджей Президент США Байден снова ошибся и назвал Колумбию Камбоджей

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Президент США Джо Байден снова допустил ошибку во время публичного выступления: перепутал Камбоджу с Колумбией. Видео с его речью сразу же разлетелось по соцсетям.

Конфуз случился на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, где Байден обратился к колумбийскому премьеру.

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«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — заявил президент США.

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Его оговорку заметила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отреагировала на очередную ошибку американского главы шуточным вопросом.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Байден довольно часто оговаривается во время выступлений. Например, в Филадельфии президент перепутал госдолг и дефицит бюджета.