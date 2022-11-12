12 ноября 2022, 20:44
Байден снова ошибся и назвал Колумбию Камбоджей
Президент США Байден снова ошибся и назвал Колумбию Камбоджей
Президент США Джо Байден снова допустил ошибку во время публичного выступления: перепутал Камбоджу с Колумбией. Видео с его речью сразу же разлетелось по соцсетям.
Конфуз случился на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, где Байден обратился к колумбийскому премьеру.
Реклама
«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — заявил президент США.
Реклама
Его оговорку заметила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отреагировала на очередную ошибку американского главы шуточным вопросом.
«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Байден довольно часто оговаривается во время выступлений. Например, в Филадельфии президент перепутал госдолг и дефицит бюджета.
Джо Байден
Реклама
Реклама