Мир 12 ноября 2022, 06:00 Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите Представитель МИД РФ Захарова: Лавров прибыл в Пномпень на Восточноазиатский саммит РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Камбоджу», — написала Захарова. Свой пост представитель российского МИД сопроводила видео, на котором Лавров спускается по трапу самолета.

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В столице Камбоджи министр иностранных дел России в воскресенье, 13 ноября, примет участие в Восточноазиатском саммите.

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Восточноазиатский саммит представляет собой платформу для диалога государств Азиатско-Тихоокеанского региона. На нем представители стран — участников затрагивают вопросы политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.

Ранее МИД РФ подтвердил информацию о том, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии.