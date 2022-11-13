13 ноября 2022, 08:35
«Ну и кто в изоляции?». Разницу приема Лаврова и Байдена в Камбодже обсудили в соцсети
РИА «Новости»: читатели Twitter отметили разницу в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже
Читатели социальной сети Twitter заметили, как сильно отличался прием главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена по прибытии в Камбоджу. Об этом написало РИА «Новости».
Главе российского дипломатического ведомства подали к самолету трапп с красной ковровой дорожкой. Байдену пришлось довольствоваться обычной лестницей, без роскоши.
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«А кто из них находится в изоляции? Наверное, Лаврова решили изолировать красным ковром от ступенек», — написал один из читателей.
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Другой пользователь предположил, что организаторы саммитов таким образом захотели избежать очередного конфуза с участием американского лидера.
«У старины Джо не лучшие отношения с лестницами и коврами. Все сделано ради его безопасности», — добавил он.
Лавров прибыл в столицу Пномпень для выступления на Восточноазиатском саммите. Главу российского МИД по традиции встретили актеры в костюмах павлинов, а также военные Камбоджи.
Байден прибыл для участия в саммите АСЕАН — США. Самолеты из России и США припарковали в разных частях встречающего аэропорта.
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