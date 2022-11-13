Мир 13 ноября 2022, 08:35 «Ну и кто в изоляции?». Разницу приема Лаврова и Байдена в Камбодже обсудили в соцсети РИА «Новости»: читатели Twitter отметили разницу в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже РИА «Новости»

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Читатели социальной сети Twitter заметили, как сильно отличался прием главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена по прибытии в Камбоджу. Об этом написало РИА «Новости».

Twitter

Главе российского дипломатического ведомства подали к самолету трапп с красной ковровой дорожкой. Байдену пришлось довольствоваться обычной лестницей, без роскоши.

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«А кто из них находится в изоляции? Наверное, Лаврова решили изолировать красным ковром от ступенек», — написал один из читателей.

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Другой пользователь предположил, что организаторы саммитов таким образом захотели избежать очередного конфуза с участием американского лидера.

«У старины Джо не лучшие отношения с лестницами и коврами. Все сделано ради его безопасности», — добавил он.

Лавров прибыл в столицу Пномпень для выступления на Восточноазиатском саммите. Главу российского МИД по традиции встретили актеры в костюмах павлинов, а также военные Камбоджи.

Байден прибыл для участия в саммите АСЕАН — США. Самолеты из России и США припарковали в разных частях встречающего аэропорта.