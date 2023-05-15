Важное 15 мая 2023, 08:15 Назвали результаты Эрдогана после подсчета 100% голосов Действующий президент Турции Эрдоган после обработки 100% бюллетеней набрал 49,24% голосов РИА «Новости»

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В Турции на выборах президента обработали 100% бюллетеней и назначили второй тур голосования на 28 мая. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — чуть более 45%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Избирательные комиссии обработали все 100% бюллетеней. Результаты показали, что ни один кандидат не преодолел порог в 50% голосов. На счету Реджепа Тайипа Эрдогана 49,24%, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 45,06%, представителя альянса Ata Синана Огана — 5,28%. Второй тур голосования пройдет 28 мая.

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Президентские и парламентские выборы прошли 14 мая, избирательные участки открылись в 81 турецкой провинции и за рубежом. Сторонники действующего главы государства устроили в Анкаре концерт в его поддержку, представители оппозиции допустили проведение второго тура. Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер заявил, что выборы прошли без происшествий.