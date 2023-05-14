Мир 14 мая 2023, 08:19 Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Турции Избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в Турции РИА «Новости»

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Избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 турецкой провинции. Голосование продлится до 17:00. Об этом сообщил ТАСС.

Право голоса есть у 64 миллионов граждан республики. В Анкаре, Стамбуле и других крупнейших городах Турции в день выборов усилили меры безопасности.

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Избиратели должны проголосовать за одного их трех кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, политика от оппозиции Кемаля Кылычдароглу и Синана Огана от «Альянса АТА». Для победы претенденту требуется набрать более 50% голосов. Турецкие политические аналитики не исключают проведения выборов в два тура.

В субботу, 13 мая, Кремль отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве России в выборы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к выбору турецкого народа отнесутся с уважением.