Мир 14 мая 2023, 18:17 Голосование на выборах президента завершилось в Турции Глава ЦИК Енер: выборы в Турции прошли без проблем РИА «Новости»

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Голосование на парламентских и президентских выборах в Турции завершилось. Об этом телеканалу A Haber сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер, отметив, что каких-либо проблем не выявили.

«Процесс голосования на всеобщих выборах 28-го срока завершился, и до настоящего времени совету не сообщали о каких-либо негативных ситуациях», — отметил глава ЦИК.

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Голосование на парламентских и президентских выборах стартовало в 08:00 (время совпадает с московским), а завершилось в 17:00. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган побывал на участке в Стамбуле, где отдал свой голос. На выходе его встречала толпа сторонников.

Высшая избирательная комиссия Турции пообещала предоставить первые предварительные результаты после 18:00. Согласно закону, местные СМИ могут начать транслировать ход подсчета голосов только после 21:00.

Газета Hürriyet ранее сообщила, что жители Турции проявили повышенный интерес к президентским выборам в Турции на избирательных участках, поэтому урны оказались переполненными.