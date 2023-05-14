14 мая 2023, 20:04
Турецкая оппозиция допустила проведение второго тура президентских выборов
ТАСС: оппозиция не исключила проведения второго тура президентских выборов в Турции
Представители оппозиции не исключили проведения президентских выборов в Турции в два тура. Об этом ТАСС сообщили в оппозиционном альянсе.
Комментируя первые итоги прошедших 14 мая в Турции выборов, источник издания заявил о вероятности второго тура на выборах.
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«Высока вероятность второго тура, но нужно подождать, возможно, дело завершится одним туром», — пояснил он.
Турецкая оппозиция также поделилась оценкой первых итогов президентских и парламентских выборов в стране. По словам официального представителя Народно-республиканской партии Фаика Озтрака, их оценили как позитивные.
По информации Центризбиркома, по итогам обработки 3,61% бюллетеней действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 57,36% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 35,81%.
Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. Избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). В ЦИК страны заявили, что процесс голосования прошел без каких-либо инцидентов.
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