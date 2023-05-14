Мир 14 мая 2023, 22:38 Сторонники Эрдогана устроили концерт перед штаб-квартирой партии президента Сторонники Эрдогана собрались перед штаб-квартирой партии президента в Анкаре

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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у штаба правящий партии в Анкаре в ожидании итогов выборов нового лидера республики. Они держат в руках флаги страны и AK parti, скандируя лозунги в поддержку Эрдогана, написало РИА «Новости».

Сейчас перед штаб-квартирой AK parti проходит концертная программа. В ближайшее время ожидается выступление турецкого лидера с обращением к народу. Перед зданием штаб-квартиры также усилили меры безопасности.

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По данным государственного телевидения TRT, после подсчета свыше 85% бюллетеней Эрдоган набрал 50,3% голосов. У его ближайшего соперника Кылычдароглу — 43,91%.

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки открылись в 08:00, проработав до 17:00 (местное время совпадает с московским).

Процесс голосования состоялся без каких-либо происшествий, отметили в ЦИК страны. В Турции и за ее границами разместили 191 884 урны для голосования. Правом выбора могли воспользоваться 64 миллиона турецких граждан.

Представители оппозиции не исключили проведения президентских выборов в Турции в два тура. Своим комментарием они поделились по итогам первых итогов прошедшего голосования.