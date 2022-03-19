Обломки ракеты «Точка-У» с запрещенным кассетным зарядом нашли около Бердянска

Ракету «Точка-У» нашел к северу от города Бердянска корреспондент RT Мурад Газдиев. Он отметил, что снаряд упал около дороги, по которой на своих машинах уезжают беженцы из Мариуполя. Из-за большого скопления машин в случае детонации ракеты жертв было бы очень много. Фото и видео с места событий журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что украинские ракеты могут нести разные боеголовки. К примеру, фугасные. Найденная в районе Бердянска «Точка-У» несла запрещенные ракетные боеприпасы.

«Мы видим, что ВСУ и украинские вооруженные формирования все чаще используют вот такой вид оружия против гражданского населения и населенных пунктов», — заявил Газдиев.

На этой неделе ракету «Точка-У» с запрещенными ракетными боеприпасами сбили над Донецком. Упавшие обломки ракеты сдетонировали. От осколочных ранений погибли 20 человек, в том числе дети. В больницы доставили 28 жителей с травмами различной степени тяжести.

Как отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, украинские войска регулярно используют этот вид ракет для ударов по населенным пунктам.

Россия передала в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН письмо и документы с подтверждением ракетного обстрела Донецка силами ВСУ. В России такое поведение приравняли к военному преступлению против мирного населения. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло потребовала провести расследование всех случаев использования ракет «Точка-У» в Донбассе.