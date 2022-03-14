Пушилин назвал количество сбитых ракет «Точка-У» с начала спецоперации

Украинские войска регулярно обстреливают Донецкую Народную Республику ракетами «Точка-У». С начала проведения специальной операции республиканские силы ПВО сбили более 15 таких ракет. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Так он прокомментировал падение части ракеты «Точка-У» в небе над Донецком в понедельник, 14 марта.

«Использована была „Точка-У“, которую сбили наши ПВО. Наши ПВО в небе над ДНР сбили уже свыше 15 „Точек-У“», — заявил Пушилин.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибли 20 человек, среди которых были несовершеннолетние. Пушилин пояснил, что ракету сбили, но ее обломки упали в районе банкомата и остановки общественного транспорта, что привело к жертвам.

Пушилин отметил, что в больницы доставили 28 человек с травмами различной степени тяжести.

Глава ДНР подчеркнул, что при падении сдетонировала одна из кассет сбитой ракеты. Он добавил, что жертв и пострадавших могло быть больше, если бы не работа сил ПВО.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась в конце февраля. Вооруженные силы России наносят удары по военной инфраструктуре страны, чтобы не допустить наступления на республики Донбасса.