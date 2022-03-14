При ракетном обстреле Донецка пострадали 28 человек. Всех доставили в больницу

Количество пострадавших при ударе украинской ракетой «Точка-У» по Донецку выросло до 28. Все они находятся в больнице, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Новые данные опубликовал Telegram-канал IZ.RU.

«Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда. Благодаря тому, что работает ПВО, вынуждена работать в системе повышенной готовности, потому что на данный момент сбито уже больше 15 „Точек-У“, которые вылетали по территории Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что ракета, которую сбили сегодня в центре города, несла кассетный заряд и часть его все же сработала. «Вы видите, насколько масштабное преступление, сколько раненых», — добавил глава ДНР.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 23 пострадавших. По предварительным данным, обломки баллистической ракеты «Точка-У» упали около отделения банка, где в этот момент находились десятки людей.