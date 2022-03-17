ООН призвала расследовать инциденты, подобные удару «Точкой-У» по Донецку

В Организации Объединенных Наций указали на необходимость расследования инцидентов, подобных удару «Точкой-У» по Донецку. В ООН также приветствовали переговоры между Украиной и Россией.

Выяснить обстоятельства атаки призвала замгенсека ООН Розмари ДиКарло, сообщил ТАСС. Она с сожалением отметила, что российско-украинский переговорный процесс пока не привел к прекращению огня.

Тактическую ракету «Точка-У» украинские военные направили в центр Донецка 14 марта. Системы ПВО Донецкой народной республики уничтожили ее на подлете к городу, но один из снарядов взорвался при падении. Погибли 20 мирных жителей, более 30 человек получили ранения.

Россия передала в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН письмо и документы, которые свидетельствуют о произошедшем обстреле Донецка «Точкой-У». Запуск ракеты в РФ приравняли к «акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения».