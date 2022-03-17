Россия передала в СБ и ГА ООН документы об обстреле Донецка «Точкой-У»

Письмо и документы, свидетельствующие о произошедшем обстреле Донецка со стороны ВСУ ракетой комплекса «Точка-У», Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.

«Около 11:30 14 марта по московскому времени ракета „Точка-У“ с кассетной боеголовкой была выпущена по жилому кварталу в центре города с территории, подконтрольной киевскому режиму», — сказано в сообщении российского постпредставительства при всемирной организации. Фрагмент сообщения привела газета «Известия».

Запуск ракеты, как указывается в письме, является не только «нарушением режимом в Киеве основ международного гуманитарного права, но и приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения».

В постпредстве РФ подчеркнули, что никаких военных объектов в этом жилом квартале Донецка не было, «поэтому никакого „ожидаемого военного преимущества“ для украинских вооруженных сил от этой варварской атаки быть не могло».

В письме также говорится о том, что «оперативно-тактические ракеты „Точка-У“ не состоят на вооружении Вооруженных сил России».

Украинские военные в понедельник, 14 марта, направили в центр Донецка ракету «Точка-У». На подлете к городу ее уничтожили системы ПВО республики. Но один из снарядов ракеты взорвался при падении на землю. Жертвами разлетевшихся осколков стали 20 местных жителей. Ранены более 30 человек.

В зоне поражения ракеты оказались детские сады, центральная улица города и музей, рассказал юрист и правозащитник Иван Копыл. Он насчитал и зафиксировал 28 точек попадания кассет выпущенной ВСУ ракеты. Но их в кассетной части «Точки-У» в общей сложности 50.