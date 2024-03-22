Мир 22 марта 2024, 16:23 «Наша главная задача». НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией Глава военного комитета НАТО Бауэр: альянс готов к конфликту с Россией Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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Североатлантический альянс готов к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью украинскому изданию АрмияInform.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми», — сообщил он.

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Накануне, 21 марта, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что для ЕС речь не идет о том, чтобы «умирать за Донбасс» и война не неизбежна — неизбежна исключительно помощь Украине. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска могут оказаться на Украине уже через пару-тройку месяцев.

Активное обсуждение этой темы началось с февральского заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «не может быть исключена» отправка сухопутных войск стран Европы на Украину. Правда, он отмечал, что государства пока не достигли соглашения по данному вопросу. А на днях Макрон отметил, что Украина «может пасть очень быстро».