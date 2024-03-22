Мир 22 марта 2024, 10:42 Орбан назвал предполагаемый срок отправки западных войск на Украину Орбан: западные войска могут отправить на Украину через два-три месяца Unsplash

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Запад может отправить свои войска на Украину уже через два-три месяца. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на соответствующий вопрос.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, — спустя два-три месяца становится повседневным событием. <…> То, что сейчас абсурдно <…>, через два-три месяца — реальность», — заметил он.

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Орбан напомнил, что немцы когда-то заявляли, будто не готовы отправлять на Украину «смертоносное оружие», а потом начались разговоры о передаче ракет, «которыми можно ударить до Москвы».

Накануне, 21 марта, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не пугать европейцев неминуемой войной и добавил, что «нет речи о том, чтобы умирать за Донбасс».

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале допустил, что Европа отправит на Украину своих военных, а на днях внезапно заявил, что Украина «может пасть очень быстро».