Важное 21 марта 2024, 16:41 ЕС не пойдет умирать за Донбасс. Боррель призвал не пугать людей Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил перед началом саммита объединения в Брюсселе. Он рассказал, готов ли Евросоюз пойти умирать за Донбасс, сообщило РИА «Новости».

Политик высказался на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину.

Реклама

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — объяснил Боррель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление политика фразой «мертвые не умирают дважды».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о крайне негативных последствиях из-за появления иностранных военнослужащих на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки контингента на Украину. В ряде государства опровергли вероятность такого сценария, сообщали «Известия».