Мир 21 марта 2024, 18:33 Макрон неожиданно предрек Украине скорое падение Politico: Макрон заявил, что Украина может пасть очень быстро РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что падение Украины может произойти уже в скором времени. Об этом сообщило издание Politico.

Его источники сообщили, что Макрон 20 марта проводил в Елисейском дворце политическое мероприятие, во время которого отметил, что «Украина может пасть очень быстро». Он призвал к усилению мобилизации.

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«Необходимо реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация», — отметил французский лидер.

Ранее он не исключил, что Европа отправит своих военных на Украину, и подчеркнул, что Запад сделает все, чтобы не допустить победы России. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что ЕС собирается не «умирать за Донбасс», а лишь помочь Украине.