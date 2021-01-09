Найдены фрагменты разбившегося в Индонезии самолета

По его словам, место самого крушения пока не обнаружено. Фрагменты упавшего самолета принесли волны.

«Наши сотрудники находятся в море, где нашли несколько частей лайнера. Но проблема в том, что сейчас плохая видимости из-за погоды и ночь», — заявил он.

Представитель ведомства отметил, что поиски места крушения не прекращаются, но результаты, скорее всего, будут известны только ранним утром.

Самолет Boeing 737−500 перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из Джакарты. Власти подтвердили, что борт попал в аварию над Яванским морем. В тот момент на его борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

В министерстве транспорта Индонезии отметили, что не сработал датчик аварийного сигнала, который установлен на борту самолета. Это подтвердили данные системы наблюдения самой страны и соседней Австралии. Для выяснения причин власти инициируют расследование, когда найдут обломки самолета.

На поиски места падения борта отправились патрульные корабли береговой охраны, а также специально судно, оборудованное средствами подводного поиска. Дайверы не могут совершить погружение из-за плохих погодных условий. По данным спасателей обломки могут находиться на дне 20−23 метра. Для обследования этого места утром на место прибудут 40 военных водолазов.

Свои соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Все основные новости о крушении самолета у берегов Индонезии можно узнать в хронике «360».