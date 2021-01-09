Индонезийский Boeing разбился после вылета из Джакарты, самолет ищут под водой. Хроника

Власти Индонезии заявили, что Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров вскоре после вылета из Джакарты. Очевидцы говорили о взрывах в море и обломках. В первый день удалось найти лишь небольшие обломки самолета. Позже дайверы погрузятся на дно моря в поисках останков пассажиров. «360» вел трансляцию с главными новостями о происшествии.

19:01 Директор авиакомпании Sriwijaya Air Джефф Яувена сообщил, что разбившийся самолет вылетел из Джакарты с опозданием на 30 минут. Причиной задержки стал сильный ливень.

18:24 Утром 10 января поисковую операцию в районе крушения начнут около 40 водолазов Военно-морских сил (ВМС) Индонезии.

18:09 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа при крушении самолета.

18:04 Замруководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что лайнер может находиться на глубине 20-23 метров. Перед крушением борт не подавал аварийных сигналов.

17:53 Пресс-секретарь Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати подтвердила, что перед крушением самолет отклонился от курса.

17:31 Сотрудники подразделения морской и береговой охраны нашли на месте крушения аварийную лестницу. Предположительно, она располагалась у двери разбившегося лайнера.

17:29 Водолазов подготовили к поиску частей самолета в море. Пока они не могут погрузиться в воду из-за плохой погоды. В районе поисков уже стемнело, идет дождь.

17:01 Представитель Boeing Дана Саллум сообщила, что компания в курсе авиакатастрофы. Сейчас специалисты собирают информацию.

17:00 В район крушения лайнера прибыли семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии. Также туда отправили корабль Baruna Jaya, оснащенный средствами подводного поиска.

16:30 На предполагаемом месте крушения продолжается поиск. Местные СМИ публикуют кадры.

16:23 Глава Минтранса Индонезии Буди Кариа Сумади уточнил, что на борту самолета находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

16:02 Как пишут СМИ, на борту было не менее 59 человек. Среди них 53 пассажира и шесть членов экипажа. На борту были шестеро детей, в том числе младенец.

15:39 Родственники пассажиров разбившегося Boeing собрались в аэропорту Джакарты. Там организован кризисный центр.

15:32 Посольство России в Индонезии заявило, что россиян на борту не было.

«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — сказано в сообщении дипломатов в Facebook.

15:18 Власти Индонезии подтвердили крушение Boeing.

«Да, это случилось недалеко от острова Мале», — сказал министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади изданию Detik.com. Так он ответил на вопрос, действительно ли самолет разбился.

14:56 По данным Flightradar, от взлета до пропажи сигнала прошло четыре минуты. Вот как выглядел полет Boeing на карте мониторингового сервиса.

14:50 Информации о россиянах на пропавшем самолете пока нет. Посольство направило запрос властям Индонезии.

14:47 Официального подтверждения, что самолет разбился, все еще нет. На данный момент власти подтвердили лишь потерю связи с бортом.

14:39 Местные жители рассказали СNN Indonesia, что слышали взрывы и нашли обломки самолета. По словам собеседника СМИ Сурахмана, сейчас три корабля прочесывают местность предполагаемого крушения самолета.

14:38 ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа пишет, что самолет разбился.

14:37 По данным Bloomberg, на борту было 62 человека.

14:35 В соцсетях стали появляться видео, на которых местные рыбаки вылавливают якобы обломки самолета. Достоверность этих кадров не подтверждена.

14:33 О том, что самолет пропал с радаров, стало известно около 13:20 по московскому времени. На исчезновение борта обратил внимание сервис Flightradar.