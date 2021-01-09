Индонезийский Boeing разбился после вылета из Джакарты, самолет ищут под водой. Хроника
19:01 Директор авиакомпании Sriwijaya Air Джефф Яувена сообщил, что разбившийся самолет вылетел из Джакарты с опозданием на 30 минут. Причиной задержки стал сильный ливень.
18:24 Утром 10 января поисковую операцию в районе крушения начнут около 40 водолазов Военно-морских сил (ВМС) Индонезии.
18:09 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа при крушении самолета.
18:04 Замруководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что лайнер может находиться на глубине 20-23 метров. Перед крушением борт не подавал аварийных сигналов.
17:53 Пресс-секретарь Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати подтвердила, что перед крушением самолет отклонился от курса.
17:31 Сотрудники подразделения морской и береговой охраны нашли на месте крушения аварийную лестницу. Предположительно, она располагалась у двери разбившегося лайнера.
17:29 Водолазов подготовили к поиску частей самолета в море. Пока они не могут погрузиться в воду из-за плохой погоды. В районе поисков уже стемнело, идет дождь.
17:01 Представитель Boeing Дана Саллум сообщила, что компания в курсе авиакатастрофы. Сейчас специалисты собирают информацию.
17:00 В район крушения лайнера прибыли семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии. Также туда отправили корабль Baruna Jaya, оснащенный средствами подводного поиска.
16:30 На предполагаемом месте крушения продолжается поиск. Местные СМИ публикуют кадры.
16:23 Глава Минтранса Индонезии Буди Кариа Сумади уточнил, что на борту самолета находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.
16:02 Как пишут СМИ, на борту было не менее 59 человек. Среди них 53 пассажира и шесть членов экипажа. На борту были шестеро детей, в том числе младенец.
15:39 Родственники пассажиров разбившегося Boeing собрались в аэропорту Джакарты. Там организован кризисный центр.
15:32 Посольство России в Индонезии заявило, что россиян на борту не было.
«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — сказано в сообщении дипломатов в Facebook.
15:18 Власти Индонезии подтвердили крушение Boeing.
«Да, это случилось недалеко от острова Мале», — сказал министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади изданию Detik.com. Так он ответил на вопрос, действительно ли самолет разбился.
14:56 По данным Flightradar, от взлета до пропажи сигнала прошло четыре минуты. Вот как выглядел полет Boeing на карте мониторингового сервиса.
14:50 Информации о россиянах на пропавшем самолете пока нет. Посольство направило запрос властям Индонезии.
14:47 Официального подтверждения, что самолет разбился, все еще нет. На данный момент власти подтвердили лишь потерю связи с бортом.
14:39 Местные жители рассказали СNN Indonesia, что слышали взрывы и нашли обломки самолета. По словам собеседника СМИ Сурахмана, сейчас три корабля прочесывают местность предполагаемого крушения самолета.
14:38 ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа пишет, что самолет разбился.
14:37 По данным Bloomberg, на борту было 62 человека.
14:35 В соцсетях стали появляться видео, на которых местные рыбаки вылавливают якобы обломки самолета. Достоверность этих кадров не подтверждена.
14:33 О том, что самолет пропал с радаров, стало известно около 13:20 по московскому времени. На исчезновение борта обратил внимание сервис Flightradar.