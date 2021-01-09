Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение над морем в Индонезии. В связи с этим президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту страны Джоко Видодо.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — приводится сообщение Путина на официальном сайте Кремля.

Boeing 737-500 днем 9 января вылетел из Джакарты в Понтианак. Спустя четыре минуты после взлета с самолетом потеряли связь. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил, что борт упал в Яванское море. На борту находились 62 человека.

В район крушения лайнера направили семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии. К погружению стали готовиться дайверы, но их решили не отправлять на поиски из-за наступления темноты. Кроме того, в море весь день продолжается сильный дождь. Ожидается, что около 40 водолазов Военно-морских сил (ВМС) Индонезии начнут поиск частей самолета и тел утром 10 января.