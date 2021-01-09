Индонезийский Boeing 737-500 потерпел крушение над Яванским морем. Сейчас самолет может находиться на глубине 20-23 метров. Об этом сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи.

«Самолет был после потери связи между островом Лаки и островом Ланканг. Если смотреть на карту, то максимальная глубина там 20-23 метра», — привел слова Аджи телеканал CNN.

Кроме того, Аджи добавил, что во время крушения самолета ни один из лайнеров не подавал аварийных сигналов. Сам разбившийся борт также не передавал подобных сообщений. Специалисты узнали о ситуации уже после потери связи с пилотами.

Сейчас в районе крушения находятся водолазы. Приступить к работам у них не получилось из-за погодных условий. В море уже стемнело, а также продолжается сильный дождь. Предполагается, что поиск обломков самолета начнется утром 10 января.

Днем 9 января стало известно о потере связи с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Позже власти страны подтвердили крушение лайнера. На его борту находились 65 человек: 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа.