Названо число людей на борту разбившегося индонезийского Boeing

««Общее количество пассажиров на борту составляло 53 человека: 43 взрослых, семь детей и трое младенцев. Также 12 членов экипажа», — рассказал министр.

Глава ведомства подтвердил, что следующий по маршруту «Джакарта — Понтианак» действительно потерял связь. При этом он отметил, что аварийный передатчик самолета сигнал о потере высоты также не передавал. Что стало причиной этого пока неизвестно. Власти начнут расследование

Буди рассказал, что самолету разрешили подняться на высоту 29 тысяч футов. После этого он пропал с радаров.

Около предполагаемого места крушения обнаружили ряд предметов, которые могут быть обломками самолета.

В район крушения лайнера направили семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии. Также туда отправили корабль Baruna Jaya, оснащенный средствами подводного поиска.

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. «360» ведет онлайн-трансляцию по основным событиям крушения.