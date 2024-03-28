Мир 28 марта 2024, 23:12 На Украине назвали причину нежелания ряда стран приехать на саммит по Украине Зеленский признал, что ряд стран не хочет ехать на саммит по Украине из-за РФ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны хотят участвовать в саммите по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS.

Украинский лидер отметил, что Киев готов к саммиту, но для этого необходимо получить согласие от партнеров, чтобы они подтвердили свое участие в этом мероприятии.

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«Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты», — признал Зеленский.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что необходимо привлечь Россию к участию в мирном саммите по Украине, потому что «не будет мира без русских».

В эффективности этого мероприятия без российского участия усомнились власти Индии и Китая. Китайская сторона убеждена, что урегулирование украинского конфликта нужно обсуждать с привлечением Украины и России, чтобы достигнуть существенных результатов.

В России уже перечислили условия для проведения переговоров с Украиной, отметив, что этому процессу мешают указ Зеленского и язык ультиматумов