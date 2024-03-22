Мир 22 марта 2024, 11:34 Китай объяснил неучастие в конференциях по Украине Дипломат КНР Ли Хуэй: на встречах по Украине обсуждали план лишь одной стороны Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Китай не участвовал в нескольких мирных конференциях по урегулированию украинского конфликта, потому что на них приглашали только одну из основных сторон. Такое заявление сделал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщило РИА «Новости».

«На конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны, и обсуждался план только одной стороны», — заявил он.

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Подобные встречи, по мнению дипломата, не достигнут существенных результатов и не сыграют должной позитивной роли в восстановлении мира. Китай выступает за организацию мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина.

Как отмечали иностранные СМИ, из-за давления со стороны КНР республика может отказаться от так называемого списка «международных спонсоров» конфликта.

В эффективности саммита в Берне по Украине без участия России ранее усомнилась Индия. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что главная задача встречи — не мирное урегулирование, а окончательное утверждение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского.