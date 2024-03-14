Мир 14 марта 2024, 00:30 МИД перечислил условия для проведения переговоров с Украиной Захарова: указ Зеленского и язык ультиматумов помешали переговорам по Украине РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское законодательство препятствует проведению переговоров по Украине, в частности, указ президента страны Владимира Зеленского о запрете на диалог с Россией, который сначала нужно отменить. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Дипломат отметила, что Россия при этом открыта к переговорам по урегулированию украинского кризиса.

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«Однако любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы», — подчеркнула она.

Она также напомнила о неприемлемости языка ультиматумов для России.

Помимо этого, дипломат усомнилась в том, что Украине и странам Запада нужен мир, а не перемирие после поражений ВСУ для наращивания военного потенциала украинской стороны. Их недоговороспособность наглядно продемонстрировал и опыт минских договоренностей, и российско-украинские переговоры в 2022 году.

В заключение Захарова добавила, что партнеры России из Африки, Азии и Латинской Америки не позволят втянуть себя в очередную антироссийскую авантюру под видом мирного саммита.

Ранее дипломат заявила об отказе России участвовать в швейцарской конференции по Украине.