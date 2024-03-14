Мир 14 марта 2024, 00:24 «Не будет мира без русских». Швейцария захотела позвать Россию на саммит по Украине Швейцария захотела увидеть Россию на мирном саммите по Украине РИА «Новости»

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Цель мирного саммита по Украине, который планируется провести в Швейцарии, — привлечь к переговорам Россию. Об этом заявил глава МИД европейской страны Иньяцио Кассис в интервью телеканалу SRF.

«Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — сказал Кассис.

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Ранее стало известно, что Швейцария и Китай потребовали пригласить Россию на мирный саммит по Украине. Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в начале марта посетил Москву, после чего передал европейцам требования российских властей для начала диалога: прекратить поставки оружия ВСУ и отменить украинский декрет о запрете переговоров.

В среду, 13 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в украинском саммите в Швейцарии, даже если будет официально приглашена.