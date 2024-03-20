Мир 20 марта 2024, 15:23 Индия усомнилась в эффективности саммита по Украине без участия России Bloomberg: Индия не поверила в успех саммита по Украине без участия России IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/globallookpress

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Власти Индии не верят в эффективность саммита в Берне по украинской формуле мира без участия России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, Швейцария стремится провести встречу до наступления лета и заручиться поддержкой широкого альянса стран, в том числе глобального Юга. Индия развивает широкие политические и экономические связи с Россией, а также последовательно выступает за диалог и дипломатию для разрешения конфликта.

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«Нью-Дели скептически относится к тому, принесет ли эффект мирный саммит без участия России», — подчеркнули авторы материала.

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл истинную цель саммита по Украине в Швейцарии. По его словам, главная задача — не мирное урегулирование, а окончательное утверждение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского.

Китай поддержал проведение мирной конференции, на которой Россию и Украину представят на равноправной основе, сообщили «Известия».