20 марта 2024, 15:23
Индия усомнилась в эффективности саммита по Украине без участия России
Bloomberg: Индия не поверила в успех саммита по Украине без участия России
Власти Индии не верят в эффективность саммита в Берне по украинской формуле мира без участия России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, Швейцария стремится провести встречу до наступления лета и заручиться поддержкой широкого альянса стран, в том числе глобального Юга. Индия развивает широкие политические и экономические связи с Россией, а также последовательно выступает за диалог и дипломатию для разрешения конфликта.
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«Нью-Дели скептически относится к тому, принесет ли эффект мирный саммит без участия России», — подчеркнули авторы материала.
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл истинную цель саммита по Украине в Швейцарии. По его словам, главная задача — не мирное урегулирование, а окончательное утверждение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского.
Китай поддержал проведение мирной конференции, на которой Россию и Украину представят на равноправной основе, сообщили «Известия».
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