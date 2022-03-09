«Мы твердо стоим на вашей стороне». Жители Черногории провели акцию в поддержку России

Акция в поддержку России прошла в главном городе Черногории Подгорице. Люди вышли с плакатами, в которых заявили, что русские и черногорцы — братья навек. Об этом сообщил Telegram-канале RT.

Собравшиеся осудили действия своего правительства, которое заявило о высылке дипломата из посольства России. Участники акции растянули плакат, на котором были написаны лозунги: «Ваш враг — наше правительство, мы твердо стоим на вашей стороне. Черногорцы и русские — братья навек».

О том, что российский дипломат, ставший персоной нон грата в Черногории, должен покинуть страну в течение 72 часов, стало известно 4 марта. Власти страны заявили, что, по их мнению, действия российского дипломата «противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Ранее также сообщалось, что в городе Никшич в Черногории местные жители вышли на улицы, чтобы высказать свою поддержку России в связи с ситуацией на Украине. Они одобрительно отнеслись к спецоперации российских властей.

Также акции в поддержку спецоперацию РФ на Украине прошли в Сербии, Австралии, Греции.