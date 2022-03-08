Австралийцы вышли на митинг в поддержку спецоперации на Украине

Жители Австралии вышли на митинг в поддержку российского президента Владимира Путина и военной спецоперации на Украине. Видео появилось в Сети.

Участники акции несли в руках флаги России, Сербии и Австралии и выкрикивали: «Россия!» На плакатах некоторых митингующих были портреты Путина и лозунги против НАТО.

Ранее в поддержку России выступили сербы и болгары. Люди вышли на улицы с плакатами и осудили русофобскую политику ЕС и НАТО.

Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля. Стороны ведут переговоры — накануне, 7 марта, состоялся третий раунд в Беловежской Пуще. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в урегулировании ситуации на Украине.