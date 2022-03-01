Спецоперацию России по защите Донбасса поддержали в Черногории

Жители города Никшич в Черногории вышли на улицы, чтобы высказать свою поддержку России в связи с ситуацией на Украине. Они одобрили спецоперацию российских властей. Кадры акции появились в Сети.

Речь идет о сербах, которые живут в Никшиче. Они прошли по центральным улицам города под песню «Катюша». Так они выразили поддержку своим русским братьям, как они назвали россиян. Также протестанты выкрикивали антинатовские лозунги.

«Мы, свободные граждане, собрались, чтобы передать сообщение Владимиру Путину и нашим русским братьям о том, что они пользуются поддержкой свободных граждан города Никшич», — сказал Веселин Джокович. Его процитировало издание «ДАН».

Джокович добавил, что НАТО — это мафия, которая с момента своего создания убивала только невинных людей и сеяла ненависть по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24-го числа сообщил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что речь не идет об оккупации украинских территорий.

После этого Украина разорвала дипломатические отношения с РФ и объявила военное положение. Многие страны Европы поддержали украинский народ и ввели санкции против России. Среди тех, кто оказался против ограничительных мер в отношении РФ, — Сербия, Бразилия, Китай.