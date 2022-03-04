Власти Черногории вышлют российского дипломата

Российский дипломат, ставший персоной нон грата в Черногории, должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом написало издание Vijesti.me.

По мнению властей Черногории, «действия российского дипломата противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях», сообщил RT.

Ранее о высылке двух российских дипломатов было объявлено в Болгарии. Сообщалось, что они осуществляли «нерегламентированную разведывательную деятельность» на территории их страны.