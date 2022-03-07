Акцию в поддержку России и Донбасса провели в Сербии

Жители Белграда вышли на акцию, устроенную в поддержку России и Донбасса. Участники мероприятия принесли с собой российские флаги, сообщила газета «Известия».

По информации издания, акция в поддержку проводимой на Украине спецоперации прошла в столице Сербии вечером 6 марта. Жители города вышли на улицы с российскими флагами и портретами президента РФ Владимира Путина.

Некоторые принесли плакаты с изображением буквы Z, которая стала символом спецоперации. Во время акции сербы пели песни и включали гимн России. Были и те, кто демонстративно топтал флаги Евросоюза.

Эта акция стала не первой в Белграде. Предыдущее массовое мероприятие провели 4 марта. Тогда несколько тысяч человек собрались в центре города у памятника Николаю II. Участники акции высказали поддержку России, жителям Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины.

Спецоперация продолжается на Украине 12-й день. Сейчас Россия и Украина готовятся к третьему раунду переговоров. Встреча должна пройти в понедельник, 7 марта, на польско-белорусской границе.