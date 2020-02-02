Мужчина скончался от коронавируса на Филиппинах. Это первая смерть за пределами Китая

На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая. Погиб 44-летний мужчина.

«44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Они также сообщили, что пока на Филиппинах подтвердилось два случая заражения, включая погибшего мужчину. У 24 пациентов обнаружили симптомы, но тесты не подтвердили наличие коронавируса.

Представитель организации на Филиппинах Раби Абейсингхе отметил, что оба заразившихся приехали из Уханя и имели близкие контакты с людьми оттуда. В ВОЗ подчеркнули, что в больнице, где лечились заразившиеся коронавирусом, приняли дополнительные меры безопасности.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в Китае в конце декабря. По последним данным, ее жертвами стали 304 человека, заразились около 14 тысяч. За последние 24 часа в Китае от пневмонии скончались 45 человек. В России заболели двое.